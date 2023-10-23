الشارقة يفوز على نسف قرشي الأوزبكي ويتصدر مجموعته الآسيوية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الشارقة الإماراتي على نظيره نسف قرشي الأوزبكي بهدف في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

هدف المباراة الوحيد جاء بتوقيع كايو لوكاس فرنانديز في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفرض الشارقة سيطرته على المباراة من حيث الأداء وتهديد مرمى الخصم وكاد أن يعزز النتيجة ولكن لم يوفق.

وتلقى ماجد حسن لاعب الشارقة بطاقة حمراء مع نهاية أحداث المباراة التي امتد وقتها بدل الضائع لنحو 15 دقيقة.

ويتصدر الشارقة بهذه النتيجة ترتيب مجموعته في دوري أبطال أسيا برصيد 7 نقاط ويليه نشف قرشي في الوصافة بفارق نقطة واحدة.

ويأتي السد القطري في المركز الثالث بنقطة واحدة ويتذيل الفيصلي الادرني المجموعة بدون نقاط.