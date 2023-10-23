غزل المحلة يتعادل إيجابيًا أمام مكادي بدوري القسم الثاني

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي مبااة غزل المحلة ومكادي، بنتيجة هدف لمثله، فى المباراة التى جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري القسم الثاني.

أحرز هدف التقدم لفريق غزل المحلة اللاعب أحمد طارق فى الدقيقة 30 من أحداث الشوط الأول، وأدرك التعادل لفريق مكادي اللاعب محمود السيد فى الدقيقة 37 لتنتهي المباراة بنتيجة هدف لكل فريق.

جدول ترتيب دورى المحترفين

1ـ بتروجت 12 نقطة

2 ـ غزل المحلة 11 نقطة

3ـ لافيينا 10 نقاط

4ـ حرس الحدود 9 نقاط

5ـ القناة 7 نقاط

6ـ دكرنس 7 نقاط

7ـ الاتصالات 6 نقاط

8 ـ وادى دجلة 6 نقاط

9 ـ السكة الحديد 6 نقاط

10 ـ بترول أسيوط 6 نقاط

11ـ بروكسى 5 نقاط

12ـ مكادي 5 نقاط

13ـ راية 5 نقاط

14ـ طنطا 5 نقاط

15 ـ أسوان 3 نقاط

16 ـ أبو قير للأسمدة 4 نقاط

17 ـ جمهورية شبين 4 نقاط

19ـ النصر للتعدين 4 نقاط

20ـ النجوم 4 نقاط

18ـ مصر المقاصة نقطتين