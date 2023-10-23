قائمة الاهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي على قائمة الفريق لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الأفريقي.

ويستضيف الاهلي نظيرة سيمبا التنزاني في تمام الخامسة مساء الغد الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي.

وشهدت القائمة عودة النجم الفرنسي انتوني موديست، بعدما جاءت مسحته سلبية، بينما غاب أحمد عبد القادر.

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قائمة الاهلي لمواجهة سيمبا التنزاني

في حراسة المرمى: مصطفى مخلوف ومصطفى شوبير ومحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة، علي معلول وكريم الدبيس

خط الوسط: محمد مجدي افشة وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ورضا سليم

ومحمد الضوي كريستو وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: صلاح محسن ومحمود كهربا وأنتوني موديست

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.