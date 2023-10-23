أبرزهم عبد القادر.. استبعاد 9 لاعبين من قائمة الاهلي لمواجهة سيمبا التنزاني

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للاهلي قائمة الفريق لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني، والتي شهدت استبعاد 9 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر.

ويستضيف الاهلي نظيره سيمبا التنزاني غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأفريقي بالموسم الحالي.

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وجاء أحمد عبد القادر على رأس المستبعدين إلى جانب محمود متولي وأكرم توفيق وعمرو السولية وكريم نيدفيد وكريم فؤاد ومحمد زعلوك وحمزة علاء ومعتز محمد.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى مخلوف ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح.

وسط الملعب: إمام عاشور ومروان عطية وأليو ديانج وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ورضا سليم ومحمد الضوي كريستو وبيرسي تاو

وطاهر محمد طاهر.

الهجوم: موديست ومحمود عبد المنعم “كهربا” وصلاح محسن.