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رقم مميز مشترك بين ميتروفيتش والبريك مع الهلال في دوري أبطال آسيا

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ميتروفيتش والبريك - الهلال ومومباي - دوري أبطال آسيا

ميتروفيتش والبريك - الهلال ومومباي - دوري أبطال آسيا

شهدت مباراة فريق الهلال السعودي ضد نظيره مومباي سيتي الهندي في دوري أبطال آسيا، رقم مميز مشترك بين ميتروفيتش والبريك.

وسجل ألكسندر ميتروفيتش الهدف الأول لصالح فريق الهلال السعودي في شباك مومباي سيتي، خلال اللقاء الذي يجمع بينهم اليوم الاثنين.

ويستضيف فريق الهلال نظيره مومباي سيتي، اليوم الاثنين الموافق 23 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال آسيا.

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وأحرز ميتروفيتش الهدف الأول في مباراة الهلال ومومباي في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من محمد البريك.

ونجح ميتروفيتش، في تسجيل هدفين لصالح الهلال في دوري أبطال آسيا حتى الآن، بصناعة  من محمد البريك.

وكان أول أهداف ميتروفيتش في دوري أبطال آسيا، قد أحرزه في مباراة الهلال ضد نادي نساجي في الجولة الثانية، كهدف افتتاحي في لقاء انتهى بثلاثية نظيفة للفريق السعودي، وحينها صنع البريك الهدف أيضًا.

ودخل الهلال السعودي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد – كاليدو كوليبالي – علي آل بليهي – محمد البريك.

خط الوسط: روبين نيفيز – محمد كنو – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

خط الهجوم: مالكوم أوليفيرا – سالم الدوسري – ألكسندر ميتروفيتش.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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