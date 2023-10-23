رقم مميز مشترك بين ميتروفيتش والبريك مع الهلال في دوري أبطال آسيا

شهدت مباراة فريق الهلال السعودي ضد نظيره مومباي سيتي الهندي في دوري أبطال آسيا، رقم مميز مشترك بين ميتروفيتش والبريك.

وسجل ألكسندر ميتروفيتش الهدف الأول لصالح فريق الهلال السعودي في شباك مومباي سيتي، خلال اللقاء الذي يجمع بينهم اليوم الاثنين.

ويستضيف فريق الهلال نظيره مومباي سيتي، اليوم الاثنين الموافق 23 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال آسيا.

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وأحرز ميتروفيتش الهدف الأول في مباراة الهلال ومومباي في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من محمد البريك.

ونجح ميتروفيتش، في تسجيل هدفين لصالح الهلال في دوري أبطال آسيا حتى الآن، بصناعة من محمد البريك.

وكان أول أهداف ميتروفيتش في دوري أبطال آسيا، قد أحرزه في مباراة الهلال ضد نادي نساجي في الجولة الثانية، كهدف افتتاحي في لقاء انتهى بثلاثية نظيفة للفريق السعودي، وحينها صنع البريك الهدف أيضًا.

ودخل الهلال السعودي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد – كاليدو كوليبالي – علي آل بليهي – محمد البريك.

خط الوسط: روبين نيفيز – محمد كنو – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

خط الهجوم: مالكوم أوليفيرا – سالم الدوسري – ألكسندر ميتروفيتش.