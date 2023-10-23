تعرف على الحكم الأقرب لإدارة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

يترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة النارية بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو الإسباني.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره برشلونة يوم السبت، في مباراة الكلاسيكو الإسباني، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا” بالموسم الحالي 2023 – 2024.

وبحسب شبكة “ريليفو” الإسبانية فإن الحكم خيسوس جيل مانزانو هو المرشح الأقرب لإدارة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.

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وستقام مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في تمام الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة، يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، جمعها من 8 انتصارات، وتعادل وهزيمة، وسجل 21 هدفًا واستقبل 7 آخرين.

فيما يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 24 نقطة، حقق 7 انتصارات، وتعادل في 3 مباريات، وسجل 22 هدفًا واستقبل 10 أهداف آخرين.