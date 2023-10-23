5 تغييرات محتملة في تشكيل ريال مدريد أمام براجا بدوري أبطال أوروبا

استقر الإيطالي أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على إجراء عدة تعديلات في تشكيلة الملكي أمام سبورتنج براجا في مباراتهما غدًا ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره سبورتنج براجا مساء غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا 2023 – 2024.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن التغييرات المحتملة في تشكيل ريال مدريد أمام براجا في مباراة الغد ضد سبورتنج براجا.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أنشيلوتي قرر استبدال روديجر في خط دفاع الملكي، والاحتفاظ به على مقاعد بدلاء الملكي في مباراة الغد.

وبحسب الصحيفة، فإن التغيير الثاني يتمثل في إراحة فالفيردي، إلى جانب الدفع بالثلاثي لوكا مودريتش وخوسيلو وفيران جارسيا في تشكيلة الملكي الأساسية.

ويعتلي ريال مدريد صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يأتي نابولي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط متساويًا مع سبورتنج براجا، ويتذيل يونيون برلين الترتيب بدون نقاط.