خط المرمى يحبط سالم الدوسري في مباراة الهلال ومومباي.. المرة الثانية على التوالي

أحرز سالم الدوسري، هدفًا لصالح فريقه الهلال السعودي في شباك مومباي في دوري أبطال آسيا، ولكن خط المرمى أحبط احتفاله، للمرة الثانية على التوالي.

وهز سالم الدوسري شباك فريق مومباي بالهدف الثاني لصالح الهلال في اللقاء الذي يجمع بينهم في دوري أبطال آسيا، ولكن الحكم ألغى الهدف.

وسجل الدوسري، الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة 26 ولكن الحكم ألغاه بعد العودة إلى تقنية الفيديو، بسبب خروج الكرة عن خط الملعب قبل أن يسددها.

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وكان سالم الدوسري قد سجل هدفًا في مباراة الهلال الماضية ضد الخليج قبل أيام ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي، ولكن الحكم ألغاه بسبب خروج الكرة عن خط الملعب قبل أن يسددها.

ويستضيف فريق الهلال نظيره مومباي سيتي، اليوم الاثنين الموافق 23 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أسيا.

ودخل الهلال السعودي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد – كاليدو كوليبالي – علي آل بليهي – محمد البريك.

خط الوسط: روبين نيفيز – محمد كنو – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

خط الهجوم: مالكوم أوليفيرا – سالم الدوسري – ألكسندر ميتروفيتش.