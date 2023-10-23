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حسين لبيب يغادر نادي الزمالك قبل استلام النادي بشكل رسمي

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محمد اسماعيل - القاهرة - غادر حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الجديد، مقر النادي الأبيض قبل الانتهاء من عملية الاستلام بشكل رسمي.

ووفقا لمراسل الخليج 365، الثلاثي حسين لبيب وهاني بيرزي وحسين السيد غادروا مقر النادي دون الانتهاء من عملية استلام النادي بشكلٍ رسمي.

وأوضح المرسل: مازال متواجد داخل النادي الثلاثي هشام نصر نائب الرئيس وحسام المندوه أمين الصندوق وعمرو أدهم عضو مجلس الإدارة لإتمام عملية التسليم.

جدير بالذكر أنه يتواجد حاليا لجنة من وزارة الشباب والرياضة من أجل تسليم مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب المهام بشكل رسمي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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