حسين لبيب يغادر نادي الزمالك قبل استلام النادي بشكل رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - غادر حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الجديد، مقر النادي الأبيض قبل الانتهاء من عملية الاستلام بشكل رسمي.

ووفقا لمراسل الخليج 365، الثلاثي حسين لبيب وهاني بيرزي وحسين السيد غادروا مقر النادي دون الانتهاء من عملية استلام النادي بشكلٍ رسمي.

وأوضح المرسل: مازال متواجد داخل النادي الثلاثي هشام نصر نائب الرئيس وحسام المندوه أمين الصندوق وعمرو أدهم عضو مجلس الإدارة لإتمام عملية التسليم.

جدير بالذكر أنه يتواجد حاليا لجنة من وزارة الشباب والرياضة من أجل تسليم مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب المهام بشكل رسمي.