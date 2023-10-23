الأهلي يرد على أنباء رحيل موديست في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة رحيل الفرنسي أنتوني موديست لاعب الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب سوء مستواه.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "ما يتم تداوله عن فسخ عقد موديست خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ليس صحيحا".

أضاف المصدر: "الحديث عن رحيل أو التعاقد مع لاعبين جدد مبكر للغاية، والتركيز حاليا في المباريات التي يخوضها الفريق".

أوضح: "موديست كان يعاني من الإصابة بنزلة برد وتم شفائه مؤخرا، وسوف يعود للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة السويسري كولر".

جدير بالذكر أن الأهلي تعاقد مع موديست خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع فريق بروسيا دورتموند الألماني.