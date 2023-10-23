مصدر يكشف تفاصيل تحذير المحترفين المصريين بعد دعمهم فلسطين



محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر خاص لـ "الخليج 365" رد فعل أندية اللاعبون المحترفون على دعمهم للقضية الفلسطينية.

قال المصدر: "مجموعة من اللاعبين المحترفين مثل أحمد حسن كوكا، محمد النني، محمود تريزيجيه، مصطفى محمد وسام مرسي تم تحذيرهم خلال الأيام السابقة".

اختتم: "طُلب من اللاعبين السابقين الامتناع عن نشر أي شئ آخر عن فلسطين، وفي حالة النشر يكون دون الإشارة إلى أي شيء يدل على الإرهاب أو العنصرية".

يذكر أن اللاعبين السابقين تضامنوا مع القضية الفلسطينية عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.