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الدوري الإنجليزي.. سون يقود هجوم توتنهام لمواجهة فولهام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش
تبدأ بعد قليل مباراة توتنهام ضد فولهام المقرر لها العاشرة مساء اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة التاسعة من منافسات الممتاز، على ملعب توتنهام.
ويبدأ مدرب توتنهام "بوستيكوجلو" المباراة بالتشكيل الرسمي:
حراسة المرمى: فيكاريو
خط الدفاع: بورو، دي فان، روميرو، أودوجيو.
خط الوسط: سار، هوبيرج، ماديسون.
خط الهجوم: كولوسيفسكي، ريتشارليسون، سون.
يحتل توتنهام المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر مانشستر سيتي.

وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب فولهام "ماركو سيلفا" المباراة بالتشكيل الرسمي:
حراسة المرمى: لينو
خط الدفاع: كاستاني، أوجيلومبا، ريم، روبنسون.
خط الوسط: لوكيتش، بالينيا، بيريرا.
خط الهجوم: ريد، فينيسيوس، ويليان.

يحتل فولهام المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن نظيره توتنهام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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