الدوري الإنجليزي.. سون يقود هجوم توتنهام لمواجهة فولهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

تبدأ بعد قليل مباراة توتنهام ضد فولهام المقرر لها العاشرة مساء اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب توتنهام.

ويبدأ مدرب توتنهام "بوستيكوجلو" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بورو، دي فان، روميرو، أودوجيو.

خط الوسط: سار، هوبيرج، ماديسون.

خط الهجوم: كولوسيفسكي، ريتشارليسون، سون.

يحتل توتنهام المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر مانشستر سيتي.

وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب فولهام "ماركو سيلفا" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: كاستاني، أوجيلومبا، ريم، روبنسون.

خط الوسط: لوكيتش، بالينيا، بيريرا.

خط الهجوم: ريد، فينيسيوس، ويليان.

يحتل فولهام المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن نظيره توتنهام.