عودة موديست.. تعرف على قائمة الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها غدا الثلاثاء في الخامسة عصرا بالدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي.
وشهدت القائمة عودة الفرنسي أنتوني موديست بعد غيابه عن مباراة الذهاب الماضية بسبب إصابته بنزلة برد.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.
الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح ومحمد عبد المنعم.
الوسط: أليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وحسين الشحات محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ورضا سليم ومحمد الضاوي كريستو وأحمد نبيل كوكا.
في خط الهجوم: محمود كهربا وموديست وصلاح محسن وبيرسي تاو.