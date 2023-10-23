عودة موديست.. تعرف على قائمة الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني

وشهدت القائمة عودة الفرنسي أنتوني موديست بعد غيابه عن مباراة الذهاب الماضية بسبب إصابته بنزلة برد.

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها غدا الثلاثاء في الخامسة عصرا بالدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية