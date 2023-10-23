شكرا لقرائتكم خبر عن متولى يغيب عن الأهلي أمام سيمبا رغم انتظامه فى التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمود متولي مدافع الأهلي الغياب عن مباراة فريقه أمام سيمبا التنزاني غدًا الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي، رغم انتظامه في تدريباته فريقه الجماعية.

واشتكى محمود متولي من الإصابة بشد في العضلة الأمامية قبل انطلاق الموسم الحالي، عطلت من انطلاقته مع الأهلي خلال الموسم الحالي، قبل أن يتعافى وينتظم في التدريبات الجماعية أمس الأحد.

ويغيب متولي عن قائمة الأهلي في مباراة سيمبا غدًا بسبب عدم الجاهزية الفنية، في ظل حاجته إلى بعض الوقت قبل أن يصبح متاحا للمشاركة في المباريات.

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام سيمبا التنزاني بحضور مندوبي الناديين وممثلي الاتحاد الأفريقي، وحضر الاجتماع ممثلًا عن النادي، سمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد إداري الفريق.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من: القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء ويرتدى الحارس الطاقم الأصفر، فيما يرتدي سيمبا الطاقم الأزرق كاملًا والحارس الزي البرتقالي.

وناقش الحضور كل الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الغد، وموعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة، في إياب الدور ربع النهائي للدوري الإفريقي لكرة القدم الذي يقام للمرة الأولى داخل القارة.

وتعادل الأهلي مع سيمبا بهدفين لكل فريق في مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وسيمبا إلى نصف النهائي لملاقاة الفائز من صن داونز وبترو أتليتكو الأنجولي.