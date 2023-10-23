شكرا لقرائتكم خبر عن ذوو الهمم ينافسون على كأس مصر للسباحة في القاعدة البحرية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدئ عن إقامة بطولة كأس مصر للسباحة في الفتره من 25 لـ 28 أكتوبر الجاري بمقر نادي طلائع الأسطول بالقاعدة البحرية برأس التين بمحافظة الإسكندرية.

وتؤهل هذه البطولة للانضمام لمنتخب مصر للسباحة في أول تجمع له هذا العام ضمن خطة الإعداد لدورة الألعاب العالمية لعام 2027، كما تضم البطولة عدد كبير جدًا من اللاعبين، حوالي 1000 لاعب من جميع تصنيفات الإعاقة من 50 هيئة رياضية مختلفة.

ويشارك في سباقات البطولة على مدار مدتها من الأربع للسبت جميع اللاعبين باختلاف إعاقتهم سواء كانت الفكري والدون سندروم والتوحد والقصور الذهني الإعاقة المركبة التي تضم الذهني والحركي معًا.

ويستعد كل اللاعبين لمرحلة التسخين والإعداد البدني والمنافسة علي السباقات يوميا من السابعة حتي الثامنة إلا الربع صباحا وتبدأ السباقات في تمام الثامنة صباحا وتكون إقامة السباقات بنظام ( نهائي بالزمن ) .

ويحرص الاتحاد الذهني للاعاقات الذهنية علي المشاركة في عدد كبير من البطولات بالفترة القادمة إيمانا منه بدور وأحقية أبطاله من ذوي الهمم في التواجد والتميز بالمجال الرياضي.