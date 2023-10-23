شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستفسر من الكاف عن موعد مواجهة سيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استفسر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، من الاتحاد الأفريقي "كاف" ، عن موعد مباراة منتخب مصر الأول أمام سيراليون في الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم المقبلة.

ولم يرسل الكاف اخطارا لاتحاد الكرة بشأن ملعب وموعد مباراة سيراليون حتى الآن، وبناء على ذلك سيتم تحديد موعد مباراة جيبوتي في الجولة الأولى من التصفيات.

اقتربت ليبيريا من احتضان مباراة منتخب مصر ونظيره سيراليون في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا، والمقرر لها شهر نوفمبر المقبل.

وكان من المقرر أن يخوض منتخب سيراليون الجولة الثانية من التصفيات أمام مصر على أرضه، لكن الكاف لم يعتمد ملعبًا في سيراليون لاستضافة اللقاء، ما يعنى اختيار المنافس لملعب آخر لمواجهة مصر عليه.

وفاضل الاتحاد السيراليوني بين عدة دول لإقامة اللقاء بعيدا عن مصر وتعتبر ليبيريا هى أقرب الدول المرشحة لاحتضان اللقاء، لاختيارها من قبل الاتحاد السيراليوني.

وأوقعت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، منتخب مصر في المجموعة الأولى مع خمسة منتخبات هي بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي، وزادت مقاعد منتخبات أفريقيا في كأس العالم لأكثر من 9 فرق، وذلك بعد تغيير النظام لتقام بطولة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة، بدلا من 32 منتخبا.