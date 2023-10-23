شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سلة الأهلي يتأهلن إلى ربع نهائي دوري المرتبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري المرتبط، بعد أن تخطى فريق التوفيقية في دور الـ16 من البطولة.

أقيمت المباراة على صالة نادي الصيد، وشهدت أداءً قويًّا من جانب «سيدات سلة الأهلي» الذي سيطر على مجريات اللعب، ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة 71-21.

كان فريق ناشئات سلة الأهلي 18 سنة قد نجح في الفوز على ناشئات التوفيقية بنتيجة 58-30.

ويلتقي «سيدات سلة الأهلي»، يوم الجمعة المقبل، مع فريق الصيد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.