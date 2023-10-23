شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يمنح لاعبى الإسماعيلى راحة 24 ساعة قبل الاستعداد للداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، منح اللاعبين راحة 24 ساعة من التدريبات قبل بدء الاستعداد لمواجهة الداخلية فى الخامسة مساء الاثنين المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

ويعود فريق الإسماعيلى للتدريب يوم الأربعاء، من أجل بداية الاستعداد لمواجهة الداخلية، خاصة أن الفريق أمامه وقت من أجل التحضير الجيد للمباراة.

وخاض الإسماعيلى اليوم مباراة ودية مع فريق رأس البر، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/ 1، والتى حرص إيهاب جلال على الدفع بكل اللاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة فاركو أمس السبت، والتى انتهت بخسارة الفريق بهدف نظيف.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الداخلية فى الخامسة مساء الاثنين المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

واحتج مسئولو نادى الإسماعيلي، فى خطاب رسمي لاتحاد الكرة، على طاقم حكام مباراته أمام فاركو، التى أقيمت مساء الأحد؛ بسبب الأخطاء التى حدثت فى المباراة، مطالبين بحكام دولية في مبارياته المقبلة داخل وخارج الإسماعيلية.

نجح فريق فاركو في الفوز على نظيره الإسماعيلى بهدف نظيف، عن طريق رزق حمرون في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الرابعة من بطولة دوري نايل المصري للموسم الجاري 2023 - 2024.

بهذه النتيجة، يحتل فريق فاركو المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول دورى نايل بأربع نقاط، وفيما احتل فريق الإسماعيلى في المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد 3 نقاط جمعها من 3 مواجهات.