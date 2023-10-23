شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يختار 23 لاعبا لقائمة الأهلي أمام سيمبا غداً.. وعودة موديست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 23 لاعبا لقائمة فريقه التي ستخوض مباراته ضد سيمبا التنزاني غدا الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم. وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا كالتالي: حراسة المرمى: الشناوي ومصطفي شوبير ومصطفي مخلوف الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح ومحمد عبد المنعم. الوسط: اليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وحسين الشحات وأفشة وطاهر محمد طاهر ورضا سليم ومحمد الضاوي كريستو وأحمد نبيل كوكا. الهجوم: محمود كهربا - موديست - صلاح محسن - بيرسي تاو. فيما شهدت القائمة استبعاد عدد من اللاعبين أبرزهم أحمد عبد القادر وأكرم توفيق وكريم نيدفيد ومحمود متولي لأسباب فنية.

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