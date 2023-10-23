شكرا لقرائتكم خبر عن القوة الجوية يخسر أمام الاتحاد السعودي بهدف قاتل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أضاع فريق القوة فرصة فرض التعادل على مضيفه فريق الاتحاد السعودي، عندما تمكن الأخير من تسجيل هدف الفوز الوحيد في الوقت القاتل في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الجوهرة في مدينة جدة السعودية، ضمن الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وقدم القوة الجوية مباراة كبيرة وكان نجمها حارسه محمد حميد، الذي وقف كالسد المنيع أمام هجمات لاعبي الاتحاد السعودي المدجج بالنجوم الكبار، لكن لاعب الاتحاد السعودي عبد الرزاق حمد الله سجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+4.

وبهذه الخسارة فقد القوة الجوية العراقي صدارة مجموعته لمصلحة الاتحاد السعودي، حيث رفع الأخير رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، بينما تجمد رصيد القوة الجوية عند 4 نقاط من 3 مباريات.