شكرا لقرائتكم خبر عن لبيب يرفض استلام نادي الزمالك: «مفيش جنيه في الخزينة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

رفض مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب، تسلم النادي الاثنين رغم حضور اللجنة الثلاثية برئاسة عماد البناني ومندوبين من مديرية الشباب والرياضة، حيث قرر المجلس المنتخب تأجيل الاستلام إلى وقت لاحق.

وأرجع حسين لبيب رفض الاستلام إلى عدم وجود أي مبالغ مالية في خزينة القلعة البيضاء، لذا طلب اثبات ذلك في محاضر الاستلام قائلاً:«لن أتسلم النادي ومفيش جنيه واحد في الخزينة»، مطالباً باثبات ذلك في محاضر مديرية الشباب والرياضة حتى تقوم بإحالة الأمر للجهاز المركزء للمحاسبات لاسيما بعد رفض الجمعية العمومية للميزانية واحالتها أيضاً لنفس الجهة.

ولم ينه مجلس الزمالك الجديد إجراءات استلام النادي بشكل رسمي، حيث غادر كل من حسين لبيب رئيس المجلس وهاني برزي وحسين السيد،الاجتماع الذي عقد الاثنين، مع اللجنة الثلاثية ومندوبين من مديرية الشباب والرياضة، واستمر في الجلسة كل من هشام نصر نائب الرئيس وحسام المندوه أمين الصندوق وعمرو أدهم عضو مجلس الإدارة.