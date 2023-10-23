شكرا لقرائتكم خبر عن كوزمين ينتقد احتساب 27 دقيقة وقت ضائع:فزنا بقلب وروح لاعبي الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

فاز الشارقة على ناساف الأوزبكي 1-صفر في المباراة التي جمعتهما على استاد الشارقة ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتصدر الشارقة المجموعة ب7 نقاط بفارق نقطة عن ناساف الذي حل ثانياً ب 6 نقاط.

من جهته، قال الروماني كوزمين مدرب الشارقة: لعبنا مباراة 90 دقيقة مع زمن إضافي وصل إلى 27 دقيقة تقريباً، لا أريد ان اتحدث عن شيء في التحكيم فقط سأركز على الوقت وعلى طرد ماجد حسن فهو غير مستحق لأنه لم يلمس اللاعب.

وأضاف: اليوم فقدنا كل خط الدفاع وفقدنا اللاعب الذي شارك اضطرارياً ماجد حسن ببطاقة صفراء غير مستحقة.

وعن ركلة الجزاء قال كوزمين: انها كانت بعد نهاية زمن المباراة لان الزمن انتهى قبل ركلة الجزاء،و الإيجابي في الأمر اانا لعبنا 60 دقيقة كوقت فعلي للمباراة،وأمام كلباء لعبنا 34 دقيقة فقط كوقت فعلي وأمام الامارات 36 دقيقة.

وأكد كوزمين" المباراة كانت من قسمين تحكمنا حتى الدقيقة 60 وكنا الأفضل وتبديلاتنا كانت اضطرارية ومتقاربة،واشكر اللاعبين الذين كانوا على قلب رجل واحد وبذلوا وضحوا واستبسلوا،واليوم كانت الروح والقلب في الملعب والفضل في الفوز يعود لعادل الحوسني، واليوم القلب والروح ألغيا كل الجوانب التكتيكية والفنية،فكانت الكلمة المسموعة فقط لقلوب وروح اللاعبين.