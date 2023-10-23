شكرا لقرائتكم خبر عن فتيات الإمارات يتطلعن للتألق في ألعاب قوى «البارالمبية الآسيوية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستهل فتيات الإمارات ظهورهن الأول، اليوم الثلاثاء، في منافسات دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، المقامة حالياً في هانجتشو، من خلال مشاركتهن ضمن تشكيلة منتخب ألعاب القوى في ثاني أيام الدورة.

وتشارك 3 فتيات ضمن تشكيلة المنتخب الذي يضم 8 لاعبين ولاعبات في 4 مسابقات، فتشارك كل من نورا الكتبي وذكرى الكعبي وشما المازمي في منافسات رمي الصولجان لفئة (F32) للسيدات.

يشارك عمير يونس في مسابقة رمي القرص فئة «F55»، وبدر الحوسني في نهائيات 1500 متر فئة «T54»، وتصفيات 100 متر لنفس الفئة «T54»، وكل من الثلاثي محمد القايد ومحمد عثمان وأحمد نواد في نهائي سباق 800 متر لفئة «T34».

وفي الرماية، يشارك ياسر الدرعي في منافسات مسدس الهواء 10 أمتار لفئة «SH1»، وعبدالله الأحبابي وسيف الظاهري في منافسات البندقية 50 متراً، وضعية الرقود، لفئة «SH2».

وفي القوس والسهم، يشارك محمد الشحي في منافسات الأدوار الإقصائية لمسابقة فردي القوس المركب رجال مفتوح فئة «W2».

ويخوض منتخب الريشة الطائرة المرحلة الأخيرة الإقصائية من منافسات فردي الرجال.

وعلى صعيد نتائج المنافسات التي جرت أمس الاثنين، في ألعاب القوى، تأهل بدر الحوسني إلى نهائيات سباق 1500 متر لفئة «T54»، كأفضل ترتيب في تصفيات مجموعته، في حين حل سادساً في نهائي سباق 5000 متر لنفس الفئة محققاً زمناً قدره 10:35.15 دقيقة، بينما فاز التايلاندي باراوات واهورام بالمركز الأول بزمن 10:33.67 دقيقة محققاً الميدالية الذهبية.

وحل محمد القايد رابعاً في نهائي سباق 100 متر رجال فئة «T34»، مسجلاً زمناً قدره 15.86 ثانية، في السباق الذي فاز به التايلاندي شايوات راتانا محققاً زمناً قدره 15.18 ثانية، وجاء محمد عثمان سادساً وأحمد نواد سابعاً.

وفي الرماية، جاء عبيد الدهماني خامساً في نهائي مسابقة البندقية 10 أمتار وقوف، فئة «SH1»، محققاً 181.3 نقطة، فيما حل زميله عبدالله سيف العرياني ثامناً ب118.1 نقطة، بعدما تأهل اللاعبان قبلها بنجاح في التصفيات.

وفي القوس والسهم، جمع محمد الشحي 568 نقطة في تصفيات الدور الأول لمنافسات الفردي المجمع فئة «W2».

وفي الريشة الطائرة، في منافسات فردي الرجال، ضمن فئة «WH2»، خسر محمد الزرعوني من الصيني سين شاو، بنتيجة 2-0، وخسر جمال البدواوي من الياباني أوسامو نجاشيما في فئة «WH1» بنفس النتيجة.

وأكد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، رئيس البعثة، أن المشاركة في هذه النسخة من الألعاب الآسيوية البارالمبية تعتبر محطة رئيسية لتقييم رياضة أصحاب الهمم في الإمارات، وقال: «علاوة على الرغبة في المنافسة وحصد الميداليات، فالألعاب الآسيوية محطة مهمة لنا تسهم في التأهيل إلى دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، كما أنها تسهم في تقييم أبطالنا وتحديد ترتيبهم على مستوى القارة». وأضاف: «آمالنا كبيرة في المشاركة خلال هذه النسخة خاصة من خلال الرياضات التخصصية، وعبر مجموعة من الأبطال لهم وزنهم ومسيرتهم السابقة التي تعزز من حظوظهم».

واعتبر الهاملي أن الارتفاع الواضح في مستوى تنظيم الألعاب البارالمبية الآسيوية نسخة بعد أخرى يحسب لماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وطارق الصويعي، المدير التنفيذي للجنة، وجهودهما البناءة والمثابرة في هذا الصدد، والتي أسهمت في الاهتمام المتزايد من كل الدول الآسيوية بهذه الألعاب، وهو ما صنع اختلافاً كبيراً بين ماضي وحاضر هذه الألعاب.

على صعيد متصل، تجرى اليوم انتخابات المكتب التنفيذي لانتخاب ممثل غرب آسيا في اللجنة البارالمبية الآسيوية للدورة 2023-2027، والمرشح فيها الإماراتي الدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد رئيس منطقة غرب آسيا عن الدورتين السابقتين، والذي ينافسه على نفس المقعد الكويتي سعود المطيري.

وعبر د. عبدالرزاق عن تطلعاته لتجديد عضويته للدورة الثالثة في المكتب التنفيذي، للعمل على تطوير المكتسبات التي تحققت على مدار الدورتين السابقتين.