شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو|جوليان دراكسلر يثير غضب جمهور الأهلي القطري بتصرف غريب في الملعب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسبب الألماني جوليان دراكسلر في واقعة مثيرة للجدل والغضب خلال مباراة فريقه الأهلي أمام نادي قطر، ببطولة دوري النجوم القطري.

ودخل دراكسلر بديلاً في الشوط الثاني حين كان فريقه متأخراً بنتيجة 2-0، وبعد إحراز لاعبي نادي قطر هدفهم الثالث تمكن الألماني من تقليص الفارق بهدفين خلال 6 دقائق.

وأحرز راؤول دانزابي ساندا هدف نادي قطر الرابع في الدقيقة 90، وبعد بضع دقائق مرر دراكسلر الكرة إلى أحد زملائه وخرج من الملعب متجهاً إلى غرفة خلع الملابس دون أن يعترض طريقه أحد من زملائه أو أعضاء الجهاز الفني للأهلي.

واستمر الأهلي في اللعب لمدة 5 دقائق بعشرة لاعبين لتنتهي المباراة بخسارة الفريق بنتيجة 4-2، واحتلاله المركز قبل الأخير في ترتيب دوري النجوم القطري، بعد خسارة 5 من 6 جولات بالبطولة.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي وثق مغادرة دراكسلر الغامضة للملعب، والتي لم يصدر أي توضيح لها سواء من اللاعب أو مسؤولي النادي، فيما عبر الجمهور عن غضبه واعتبار تصرفه عدم احترام وقلة احترافية.

يذكر أن جوليان دراكسلر انتقل إلى الأهلي القطري قادماً من صفوف باريس سان جيرمان، في صيف 2023، مقابل 9 ملايين يورو، وخاض 3 مباريات سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما لزملائه.