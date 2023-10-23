شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يعلن جاهزية عبد المنعم وربيعة ومتولي للقاء سيمبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

أعلن النادي الأهلي المصري، جاهزية الثلاثي محمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود متولي لاعبي الفريق لمباراة سيمبا التنزاني، المقرر لها الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقى.

ودفع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي باللاعب رامي ربيعة فى مباراة الذهاب أمام سيمبا قبل أن يشتكي من كدمة بسيطة وتعافى منها ليصبح جاهزاً للمباراة، وغاب محمد عبد المنعم عن مباراة الذهاب بسبب شكواه من كدمة تعرض لها في مباراة منتخب مصر أمام الجزائر قبل أن يتماثل اللاعب للشفاء ويشارك فى مران الأهلي الاثنين.

فيما شارك محمود متولي فى مران الأهلى بعد غيابه منذ انطلاق الموسم بسبب الإصابة فى العضلة الأمامية، ليؤكد جاهزيته للمباراة.

وتعادل الأهلي مع سيمبا التنزاني 2-2 في المباراة التى جمعتهما بالعاصمة التنزانية دار السلام مساء الجمعة الماضي.

وتٌقام بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب إفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.