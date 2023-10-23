الامارات | الشارقة يزيح ناساف عن صدارة المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أزاح الشارقة ضيفه ناساف الاوزبكستاني من صدارة المجموعة الثانية في مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم عندما تغلب عليه 1-صفر اليوم الإثنين في الشارقة في الجولة الثالثة.

وسجل البرازيلي كايو لوكاس (45+5) هدف الشارقة الوحيد.

ورفع الشارقة، الوحيد الذي لم يخسر في المجموعة، رصيده في المركز الاول الى 7 نقاط، مقابل 6 نقاط لناساف الذي اهدر لاعبه البديل عزيز بك امانوف فرصة تجنيب فريقه الخسارة الاولى بعد فوزين باهداره ركلة جزاء (90+13).

ويلعب لاحقا ضمن المجموعة نفسها السد القطري (نقطة) مع الفيصلي الاردني الاخير من دون رصيد.

وبدأ ناساف بضغط مبكر اسفر عن هدف ملغي بعد العودة الى حكم الفيديو المساعد بداعي لمس اكمل موسغوفوي للكرة بيده قبل تسديدها في شباك الشارقة (13).

ودخل صاحب الارض اجواء المباراة مع قرب نهاية الشوط الأول بعد تسديدة من المالي موس ماريغا ابعدها حارس مرمى ناساف عبد الواحد نعمتوف ببراعة الى ركنية (38).

وافتتح الشارقة التسجيل بعد تسديدة خادعة من كايو لوكاس حاول نعمتوف ابعادها دون ان ينجح في ذلك (45+5).

وكان الفريق الضيف قريبا من ادراك التعادل بعد تسديدة البديل الارجنتيني اندريس تشافيس اثر ركنية ابعدها حارس الشارقة عادل الحوسني (81).

واكمل الشارقة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه ماجد حسن(90+3)، لكن ناساف لم يستغل النقص رغم رأسية تشافيس التي انقذها الحوسني(90+6) وركلة الجزاء التي احتسبت بعد لمسة يد على البديل محمد عبد الباسط وسددها امانوف وصدها حارس الشارقة المتألق (90+13).