الامارات | منى المري: كل يوم تُقدِم المرأة في الإمارات نموذجاً جديداً للتفوّق والإبداع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع نادي دبي للسيدات، أول من أمس، النسخة السادسة لترايثلون دبي للسيدات بمشاركة نحو 300 متسابقة من مختلف الجنسيات، تنافسن في ثلاث رياضات، هي: السباحة والدراجات الهوائية والجري، ضمن ثلاث فئات لكل منها، هي: سوبر سبرنت، وسبرنت، والمسافة الأولمبية المعتمدة.

وأقيم حفل تكريم الفائزات والشركاء الاستراتيجيين في نادي دبي للسيدات، بحضور عضو مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة عضو مجلس دبي الرياضي، موزة سعيد المري، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة بالإنابة، نعيمة أهلي، ومدير إدارة الاتصال المؤسسي، صابرة ثاني، ونائب رئيس لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي، فوزية فريدون.

وتعليقاً على تنظيم ونجاح هذا الحدث السنوي، قالت رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب منى غانم المري، إن «كل يوم تُقدِم المرأة في دولة الإمارات نموذجاً جديداً في التفوق والتميز والإبداع كثمرة للدعم اللامحدود الذي تقدمه لها قيادتنا الرشيدة في مختلف المجالات ومنها المجال الرياضي، الذي برزت فيه أسماء نسائية عديدة مثلت الدولة خير تمثيل في المحافل الإقليمية والعالمية».

وأضافت في تصريحات صحافية: «انطلاقاً من رؤية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة رئيسة نادي دبي للسيدات، ودعم سموها للمرأة في مختلف المجالات وتحفيزها على ممارسة الرياضة، تتواصل جهود نادي دبي للسيدات ومجلس دبي الرياضي لتعزيز رياضة المرأة وفتح آفاق جديدة أمامها للمشاركة في البطولات الرياضية».

وأضافت: «نجح ترايثلون دبي للسيدات، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة المخصص للسيدات فقط، في ترسيخ مكانته على أجندة الأحداث الرياضية السنوية في دبي وهو ما يعكسه حجم المشاركة السنوية الكبيرة للسيدات والفتيات من مختلف الجنسيات منذ انطلاقته لأول مرة عام 2017».

وأعربت رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، عن شكرها للدعم الذي تقدمه سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم لسباق ترايثلون دبي للسيدات وتشجيع سموها للرياضة النسائية لما لها من أهمية لصحة ولياقة المرأة وتعزيز إسهاماتها في مسيرة التنمية وصنع المستقبل ورفع اسم الإمارات عالياً.

مؤكدةً على أن دعم وتمكين المرأة وإسعادها بالفعاليات والمبادرات الرياضية والصحية والاجتماعية هو أحد الأهداف الرئيسة لنادي دبي للسيدات منذ تأسيسه عام 2003.

وختمت بالقول «تنظيم ترايثلون دبي للسيدات سنوياً يعكس جهود دولة الإمارات في إبراز دور المرأة في المحافل الرياضية محلياً وإقليمياً وعالمياً، ضمن منظومة دعمها في مختلف المجالات وترسيخ دورها شريكاً رئيساً في التنمية والتقدم».

وعقب انتهاء السباق، تم تكريم الفائزات بالفئات المختلفة للسباقات والشركاء الاستراتيجيين والداعمين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وهم: القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومؤسسة الجليلة، وشركة أكوافينا، وشركة Honor للأجهزة الذكية، تقديراً لجهودهم في إنجاح هذا السباق السنوي المميز، والخروج به بالصورة التي تليق بدبي في تنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية.

نعيمة أهلي: الشراكة أسهمت في نشر الوعي برياضة المرأة

أعربت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة بالإنابة، نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة بالإنابة، عن اعتزازها بالشراكة الاستراتيجية بين نادي دبي للسيدات ومجلس دبي الرياضي، مثمنةً جهوده في نشر الوعي برياضة المرأة بصفة عامة وتنظيم الترايثلون الذي أصبح من السباقات المهمة على أجندة الفعاليات الرياضية السنوية، مضيفةً أن المجلس والنادي استطاعا أن ينقلا هذا النوع من السباقات والرياضات النسائية العالمية إلى الإمارات ورفع الوعي بأهميته للمرأة صحياً وبدنياً.

موزة المري: المشاركة الواسعة تعكس زيادة الوعي

أعربت عضو مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، موزة سعيد المري، عن سعادتها بالمشاركة الواسعة للسيدات، وخصوصاً المواطنات، في النسخة السادسة من ترايثلون دبي، ما يدل على زيادة وعي المرأة بأهمية الرياضة ودورها في بناء شخصية ممارسيها وتعزيز قدراتهم على أداء دورهم لخدمة مجتمعهم ووطنهم. وقالت المري إن: «إطلاق وتنفيذ مبادرات رياضية نوعية وملهمة للمرأة جاء تماشياً مع رؤية نادي دبي للسيدات بأن يكون من الأندية الرائدة عالمياً، مستفيداً من المرافق والأجهزة المتطورة التي يضمها».

■ الفائزات في سباق ترايثلون دبي

• سباق المسافة الأولمبية:

الفئة المفتوحة: كرستينا فاكزي.

فئة المواطنات: أسماء الجناحي.

الفرق المفتوحة: تشيكس ويز كيك.

• سباق السوبر سبرنت:

الفئة المفتوحة: كالي جونسون.

فئة المواطنات: نوف النون.

الفرق المفتوحة: هيئة الطرق والمواصلات.

الفرق للمواطنات: هيئة الطرق والمواصلات.

• سباق السبرنت:

الفئة المفتوحة: جورجينا بيشوب.

فئة المواطنات: هناء النابلسي.

فئة الفرق المفتوحة: هيئة الطرق والمواصلات.