مجلس الزمالك المنتخب ينهى إجراءات استلام النادى من اللجنة الثلاثية

القاهرة - سامية سيد - أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب إجراءات استلام النادي من اللجنة الثلاثية بعد اجتماع مطول استمر لعدة ساعات.

وسلمت اللجنة الثلاثية ومجلس إدارة الزمالك الجديد مديرية الشباب والرياضة محضر جلسة التسليم والتسلم، وكافة الملاحظات التي دونت به.

وفازت قائمة حسين لبيب في انتخابات الزمالك التي أقيمت الجمعة الماضية، ليصبح مجلس الإدارة مكون من.. حسين لبيب رئيسًا لمجلس الإدارة، وهشام نصر نائبًا، وحسام المندوه أمينًا للصندوق.

كما ضمت العضوية فوق السن كلاً من.. أحمد سليمان، وهانى برزى، وهانى شكرى، وعمرو أدهم، ومحمد طارق، وحسين السيد، وعضوية تحت السن كلاً من.. نيرة الأحمر، وأحمد خالد، ورامى نصوحى.