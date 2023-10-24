شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة المصري فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة الأول لنادي بيراميدز استعداداته اليوم، الثلاثاء، لمواجهة المصري بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها لاعبو الفريق عقب الفوز على مودرن فيوتشر بهدف نظيف فى الجولة الماضية من دوري نايل.

ويستعد فريق بيراميدز بقوة لمواجهة المصري البوسعيدي فى الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى، والمقرر لها الجمعة المقبل باستاد برج العرب، ويسعى الفريق السماوى لتحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط غالية.

وتغلب فريق بيراميدز على مودرن فيوتشر بهدف نظيف ليتقدم إلى صدارة جدول الدوري برصيد 10 نقاط، حيث خاض الفريق السماوي 4 مواجهات، فاز في 3 لقاءات، وتعادل في واحدة، وسجل لاعبو بيراميدز 5 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

من جانبه، عبر محمود فتح الله، مدرب نادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز المستحق الذي حققه الفريق على فيوتشر بهدف دون مقابل والوصول إلى صدارة ترتيب الدوري، مشددا على قمة المنافس الذي حقق الفوز في مبارياته الماضية بالكامل.

وأشاد فتح الله بلاعبي بيراميدز ومجهودهم الكبير خلال المباراة واللقاءات الماضية، والفريق بالفعل يعاني من إصابات عديدة ونقص عددي كبير، في ظل كثير من الغيابات، ولكن في النهاية قدم اللاعبون أفضل ما لديهم ونجحوا في الفوز وحصد النقاط الثلاثة واعتلاء قمة الدوري.

وأكد أن روح اللاعبين كانت رائعة طوال اللقاء وقاتلوا على كل الكرات وكانوا الأفضل، والفوز بهدف عكسي يعكس مجهود الفريق وقتاله طوال المباراة بالكامل.