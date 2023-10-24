شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر: لن أعود لاتحاد اليد.. وفتوح كان ينتظر الاستقرار للتجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، على حكم المحكمة الرياضية اليوم بإلغاء قرار الايقاف ضده في اتحاد اليد، موضحا أن الحكم جاء كر رد اعتبار في المقام الأول بعد قصة كفاح طويلة جدًا قائلا: "كنت أتمنى أن يحدث ذلك من بلدي وليس من الخارج، ولا يوجد أحد في الوسط الرياضي لا يعرف الحقيقة".

وتابع في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس": "المفترض أن يعود أعضاء اتحاد اليد لكي يديروا من جديد وهذا حق لهم، لأن هذا كان أحسن اتحاد للعبة بشهادة حسن مصطفى".

وأضاف: "كان يهمني جدًا رد الاعتبار، والزمالك البيت الكبير وحققت انجازات كبيرة في اتحاد اليد ومستمر في نادي الزمالك، يوجد أشخاص لا أريد التعامل معهم مرة أخرى بعد الذي صدر منهم في الفترة الأخيرة، ولا أريد أن أفصح عن أسمائهم وهم أسماء كبيرة جدًا".

وبشأن تهنئة مجلس إدارة الأهلي لمجلس الزمالك، أردف: "أثق تمامًا في المجموعة المتواجدة أن تعبر عن نفسها ونادي الزمالك الأصلي صاحب السمعة الطيبة وأشخاص محترمين، سنصدر صورة للرياضة المصرية نحن والأهلي تعبر عن كلمة الرياضة والروح الرياضية".

واختتم: "طول عمري علاقتي بحسن مصطفى أكثر من رائعة منذ أن كنت لاعباً، ورددت اعتباري ولكن من حق أعضاء مجلس إدارة كرة اليد العودة للمجلس، واستلمنا مهمة إدارة نادي الزمالك رسميًا، ولكن يتبقى أشياء بسيطة".

وعن تجديد فتوح للزمالك قال هشام نصر: "فتوح سيجدد للزمالك لأنى أعتقد أن اللاعب كان ينتظر الاستقرار لاتخاذ قراره النهائي، وطبيعي أن يكون هناك تفاوت في رواتب اللاعبين كلا حسب امكانياته وقدراته وما يقدمه للفريق".