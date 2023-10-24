شكرا لقرائتكم خبر عن محسن عبد المسيح: الإسماعيلى مش محتاج يدفع أخطاء حد تانى ونطالب بحكام دوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة الإسماعيلى، أن بيان الإسماعيلى ضد حكم لقاء فاركو بيان محترم ويحافظ على حقوق النادى بعد الأخطاء التى تسبب فى الهزيمة من فاركو فى الدورى.

وقال محسن عبد المسيح فى مداخلة مع إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "أطالب لجنة الحكام بتعيين حكم دولى لمبارياته المقبلة بعد الأخطاء الكثيرة التى شهدتها مباراة فاركو".

وتابع: "حكم تقنية الفيديو لم يستدعى حكم المباراة فى احتساب ركلة جزاء صحيحة والحكم لم يطر مدافع فاركو الذى عرك ياو أنور المنفرد بالحارس".

وأوضح عضو مجلس الإسماعليى: "الإسماعيلى مش محتاج يدفع أخطاء حد تانى، وإيهاب جلال عامل فريق كويسمن أبناء الدراويش ولكن الحكم بتقضى علينا".

وتابع: "نطالب بحكام دوليين لمباريات الإسماعيلى المقبلة والإسماعيلى مش صغير علشان يتعمل معاه كدة وكل واحد ياخد حقه".