شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: "الفوز على البنك بداية حقيقية وتامر مصطفى وأوسوريو بيحضروا لبعض مفاجآت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادى إنبى، سعادته بتحقيق أول فوز لهم فى بطولة الدورى بعد الفوز على البنك الأهلى فى الجولة الرابعة من منافسات دورى نايل.

وقال محمد إسماعيل فى مداخلة مع إبراهيم فايق فةى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "لم يحالفنا التوفيق فى مباراتى الداخلية وبيراميدز وكلن كان عندنا ثقة فى تحقيق الفوز لأننا فرقة كويسة".

وتابع مدير الكرة بإنبى: "الفوز على البنك الأهلى بمثابة البداية الحقيقية للفريق، ومباراة الزمالك المقبلة ستكون حلوة وممتعة والزمالك فايق وإحنا جاهزين للمباراة وهنستعد بشكل مميز، وتامر مصطفى وأوسوريو بيحضروا لبعض مفاجآت".

وأوضح محمد إسماعيل: عمرنا ما اشترينا نجوم احنا عملنا نجوم واستراتيجية النادى البترولى هى صناعة النجوم والاعتماد على قطاع الناشئين ونفخر بتألق لاعبينا فى أندية القمة.

وحقق فريق إنبى الفوز على نظيره البنك الأهلى بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعتهما على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

وجاء تقدم فريق إنبى عن طريق أحمد خليل "كالوشا" مدافع الفريق البترولى في الدقيقة 28، بينما تمكن أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلى من أحرز هدف التعادل في الدقيقة 49 ثم تقدم فريق إنبى بالهدف الثانى في الدقيقة 80 عن طريق زياد كمال، وقبل نهاية المباراة عزز الفريق البترولى بالهدف الثالث فى الدقيقة 96 عن طريق محمد ناصر مودى.