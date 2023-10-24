شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك الاثنين 23 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواصل محمود متولي مدافع الأهلي الغياب عن مباراة فريقه أمام سيمبا التنزاني اليوم الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي، رغم انتظامه في تدريباته فريقه الجماعية.
واشتكى محمود متولي من الإصابة بشد في العضلة الأمامية قبل انطلاق الموسم الحالي، عطلت من انطلاقته مع الأهلي خلال الموسم الحالي، قبل أن يتعافى وينتظم في التدريبات الجماعية أمس الأحد.
ويغيب متولي عن قائمة الأهلي في مباراة سيمبا غدًا بسبب عدم الجاهزية الفنية، في ظل حاجته إلى بعض الوقت قبل أن يصبح متاحا للمشاركة في المباريات.
أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة سيمبا التنزاني التي تجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة، في إياب الدور ربع النهائي للدوري الإفريقي لكرة القدم.
عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، حرص خلالها على مناقشة العديد من الجوانب الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.
تعادل فريق الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، مع فريق رأس البر بهدف لمثله، فى المباراة الودية التى جمعتما الاثنين، فى إطار استعدادات الدراويش لمواجهة الداخلية فى الدورى.
وسجل صالح جمعة هدف الإسماعيلى فى المباراة التى حرص إيهاب جلال على الدفع بكل اللاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة فاركو أول أمس، السبت، والتى انتهت بخسارة الفريق بهدف نظيف.
تلقى اتحاد الكرة عرضا جديدا لإقامة مباراة ودية بين منتخب مصر الأولمبي، بقيادة ميكالى، ونظيره البرازيلي استعدادا لأولمبياد باريس 2024، على أن يتحمل اتحاد الكرة تذاكر طيران وتكاليف إقامة المنتخب البرازيلي.
كان اتحاد الكرة تلقى عرضا لمواجهة البرازيل فى وقت سابق ولم تتم المفاوضات بنجاح، ما أدى لعدم إقامة المواجهة الودية بين المنتخبين الكبيرين.
عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام سيمبا التنزاني بحضور مندوبي الناديين وممثلي الاتحاد الأفريقي، وحضر الاجتماع ممثلًا عن النادي، سمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد إداري الفريق.
وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من: القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء ويرتدى الحارس الطاقم الأصفر، فيما يرتدي سيمبا الطاقم الأزرق كاملًا والحارس الزي البرتقالي.
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