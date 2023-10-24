شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية الاثنين 23 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمود متولي مدافع الأهلي الغياب عن مباراة فريقه أمام سيمبا التنزاني اليوم الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي، رغم انتظامه في تدريباته فريقه الجماعية.

واشتكى محمود متولي من الإصابة بشد في العضلة الأمامية قبل انطلاق الموسم الحالي، عطلت من انطلاقته مع الأهلي خلال الموسم الحالي، قبل أن يتعافى وينتظم في التدريبات الجماعية أمس الأحد.

ويغيب متولي عن قائمة الأهلي في مباراة سيمبا غدًا بسبب عدم الجاهزية الفنية، في ظل حاجته إلى بعض الوقت قبل أن يصبح متاحا للمشاركة في المباريات.

كولر يركز على الجوانب الفنية والخططية في مران الأهلي الأخير قبل موقعة سيمبا