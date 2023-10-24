شكرا لقرائتكم خبر عن زد يرفض الوديات قبل مواجهة سموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مشهور التونى المدير الإداري بنادى زد أن الجهاز الفني للفريق بقيادة مجدي عبد العاطي رفض خوض مباريات ودية قبل مواجهة سموحة بالدوري والمقرر لها يوم 28 أكتوبر الجاري في الجولة الخامسة من الدوري.

وأوضح التوني أن الفريق اكتفى بالتدريبات والمعسكر المغلق الذى يقام حتى موعد المباراة، وعدم خوض أي مباريات ودية، موضحا أن الفريق كامل العدد للمواجهة المقبلة ولا يعاني من أي غيابات.

وتعادل فريق المقاولون العرب مع زد بنتيجة 3/3 فى المواجهة التى جمعتهما منذ قليل باستاد الجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

وسجل لفريق المقاولون العرب كل من الأوغندى جوزيف أوتشايا من ضربة جزاء في الدقيقة 5، ومحمد سالم فى الدقيقة 17 و أحمد فوزى فى الدقيقة 101، بينما سجل لفريق زد من علامة الجزاء لثلاث لاعبين هم شادى حسين الدقيقة 45+1 من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول ومحمود صابر فى الدقيقة 90 ورأفت خليل الدقيقة 96.

وبهذه النتيجة يحتل فريق المقاولون العرب المركز الخامس عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد نقطتين، بينما يحتل فريق زد المركز الرابع برصيد 8 نقاط.