شكرا لقرائتكم خبر عن موديست جاهز لقيادة هجوم الأهلي أمام سيمبا التنزاني.. وكولر يحسم الموقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي في مران فريقه الجماعي مساء الاثنين في ختام تحضير الفريق الأحمر لمباراته ضد سيمبا التنزاني اليوم الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم، وبات جاهزا للمشاركة في لقاء الغد بشكل طبيعي.

ويحسم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي موقف موديست من المشاركة في لقاء سيمبا سواء أساسيا أو احتياطيا وفقا لحالته الفنية، في ظل عدم خوض تدريبات كافية بعد التعافي من الإصابة بكورونا، بعدما تواجد اللاعب في قائمة المباراة.

وعاد موديست للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا واكتفائه بخوض تدريبات بدنية على هامش مران الأهلي أمس الأحد.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة سيمبا التنزاني التي تجمع الفريقين مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة، في ‏إياب الدور ربع النهائي للدوري الإفريقي لكرة القدم.‏

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، حرص خلالها على مناقشة العديد من الجوانب الفنية المتعلقة بالاستعداد ‏للمباراة.‏

وأدى اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، وخاض الحراس مرانًا متنوعًا قبل استكمال بقية فقرات المران، ‏الذي اشتمل على العديد من التدريبات الخططية، وتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.‏

وتعادل الأهلي مع سيمبا بهدفين لكل فريق في مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا‎.‎

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وسيمبا إلى نصف النهائي لملاقاة الفائز من صن داونز وبترو أتليتكو الأنجولي.‏