موعد مباراة الأهلي وسيمبا اليوم الثلاثاء 24 / 10/ 2023 والقناة الناقلة

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني، مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة فى إياب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي، ويرغب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فى تحقيق نتيجة إيجابية والفوز على سيمبا التنزاني لضمان حجز بطاقة الصعود إلى نصف نهائي الدوري الأفريقي، والمنافسة على لقب البطولة المستحدثة من قبل الكاف، واستمرار حظوظه فى حصد أول لقب للبطولة.

وتعادل الأهلي مع سيمبا التنزانى بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما بالعاصمة التنزانية دار السلام مساء الجمعة الماضى، سجل ثنائية الأهلي رضا سليم وكهربا فى الدقيقتين 46 و63، وتقام مباراة العودة الليلة بإستاد القاهرة وأهدر لاعبو الأهلي عدة فرص للفوز واكتفوا بالتعادل.

وتٌقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الحكم الكونغولى جان جوك ندالا لإدارة مباراة الأهلى مع سيمبا التنزانى، وفى كابينة الفار الحكم المغربى عادل زوران، والحكام المساعدون دوس سانتوس الأنجولى، ومارينجولا من موزمبيق.