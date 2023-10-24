شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن الكونغولي ندالا حكم لقاء الأهلى وسيمبا التنزانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" الى الدولي الكونغولي جان جاك ندالا إدارة مباراة إياب ربع نهائي بطولة السوبر ليج الإفريقي، بين الأهلي وسيمبا التنزاني والمقرر اقامتها اليوم الثلاثاء في الخامسة مساء بإستاد القاهرة الدولي ، كان لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بتعادل الفريقين 2/2.يعاون ندالا في إدارة اللقاء كلا من جيرسون مارتينيز و أرسينو مارينجولا مساعدين بينما يتولى مهام الحكم الرابع ميسي موفوتو والثنائى عادل زوراق وحمزة الفارق في كابينة الـ"VAR" .

الكونغولي جان ندالا أحد حكام النخبة الافريقية" A"

صاحب الـ"36 عام " حاصل على الشارة الدولية 2013

أدار نهائي كأس الكونفدرالية بين اتحاد العاصمة الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني 2022

قاد اللقاء الحاسم بين مصر والسنغال في ذهاب تصفيات كاس العالم 2022.

كما أدار مواجهة الفراعنة أمام أنجولا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لتصفيات كأس العالم، و تولى القيادة التحكيمية لمباراة منتخب مصر

أمام كوت ديفوار في إطار منافسات دور الـ16 من لبطولة أمم افريقيا 2021، والتي وانتهت بفوز الفراعنة بركلات الترجيح ، بالإضافة إلى تواجده كحكم

رابع في مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية الأخيرة أمام السنغال.

تاريخ الحكم الكونغولي مع الأندية المصرية

تعد مباراة اليوم هي الرابعة التي يديرها الكونغولي ندالا للمارد الأحمر ببطولات الأندية الأفريقية، حيث قاد مواجهات الأحمر أمام كل من الرجاء البيضاوي المغربي في كأس السوبرالأفريقى، وأمام بلاتنيوم ستارز الزيمبابوي، ولقاء صن داونز الجنوب أفريقي بالقاهرة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال

2020.

كانت صافرة ندالا حاضرة في مباراتين للزمالك في البطولات الإفريقية، ولم ينجح الفارس الأبيض في تحقيق الانتصار فيهم، حيث تعادل مع النجم الساحلي في

دوري الأبطال عام 2016، بالإضافة إلى خسارته أمام الترجي التونسي في دور المجموعات من النسخة السابقة لدوري الأبطال.

كما أدار مباراة لفريق المصري البورسعيدي في كأس الكونفدرالية الإفريقية، أمام فريق سونوجو وانتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدفين دون رد، في حين

تلقى سموحة هزيمة بصافرة ندالا كأس الكونفدرالية.