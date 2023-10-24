شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر: كنت أعتزم الترشح على رئاسة الزمالك قبل دخول حسين لبيب الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك أن المجلس الجديد على استعدادا للتعاون ومد اليد لجميع من يريد المساهمة في خدمة نادي الزمالك، مثمنا المنافسة الشريفة والحضارية التي جمعته بهانى العتال على منصب النائب.

وأوضح نصر أنه كان عازما على الترشح على منصب رئيس الزمالك حال لم ينوى حسين لبيب الترشح، وكان في المخطط أن يكون نائبا للرئيس حال ترشح حسين لبيب وهو ما تم بالفعل".

أوضح نائب رئيس نادي الزمالك أن من أسباب نجاحه في الانتخابات هو تصدير فكرة العمل الجماعي للقائمة الموحدة لأعضاء الجمعية العمومية، كما أنه قدم نفسه بشكل مميز.

وواصل نصر: "النادي يحتاج جميع أبنائه وليس أعضاء مجلس الإدارة فقط، وقدمت نفسى كمهندس أولا يستوعب فكرة الانشاءات التي يحتاجها النادي، وكإداري ثانيا كونى كنت رئيسا للاتحاد المصري لكرة اليد".

وفازت قائمة حسين لبيب، فى انتخابات الزمالك، التي أقيمت الجمعة، ليصبح مجلس الإدارة مكوناً من: حسين لبيب رئيسًا لمجلس الإدارة، وهشام نصر نائبًا، وحسام المندوه أمينًا للصندوق.

كما ضمت العضوية فوق السن كلاً من: أحمد سليمان، وهاني برزي، وهاني شكري، وعمرو أدهم، ومحمد طارق، وحسين السيد، وعضوية تحت السن كلا من: نيرة الأحمر، وأحمد خالد، ورامي نصوحي.

وشهدت الانتخابات التي أقيمت الجمعة، حضور 22704 أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية، وجاءت إجمالي الأصوات الصحيحة 18966، فيما جاء إجمالي الأصوات الباطلة 3736.