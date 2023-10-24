شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يطلب تقريراً عن المصابين فى المقاولون استعداداً للاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، تقريراً طبياً عن اللاعبين المصابين بالفريق من الجهاز الطبي، لتحديد موقفهم من اللقاء المقبل لذئاب الجبل أمام الاتحاد السكندري، والمقرر إقامته السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دوري نايل.

ويفتقد المقاولون لخدمات أكثر من عنصر مؤثر بالفريق بسبب الإصابة، وأبرزهم عمر سافيولا، عبد الرحمن جبنة، لؤي وائل، عماد ميهوب ومحمود وادي، ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبي للمقاولون موقف اللاعبين الخمسة من اللقاء المقبل طبقاً للفحوصات الطبية الأخيرة، التي من المقرر أن تجرى للاعبين على هامش العودة إلى التدريبات اليوم الثلاثاء.

ومازال المقاولون العرب يبحث عن أول انتصاراته في دوري نايل، وذلك بعد التعادل المثير الذي شهده اللقاء الأخير أمام زد بثلاثة أهداف لمثلهم، في مواجهة ركلات الجزاء، والتي شهدت احتساب 5 ركلات جزاء، بواقع ركلة واحدة للمقاولون و4 أخرى لفريق زد.

من جانبه، أكد معتمد جمال المدرب العام لنادي المقاولون العرب، أن فريقه احتسب ضده 4 ركلات جزاء في مواجهة زد، منهم ركلتين على الأقل فيهم شكوك، مشيرًا إلى أن مصطفى سعد ميسي كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء، مما جعل هناك شعور بالظلم التحكيمي لوجود مجاملة للمنافس.

وأكد جمال في تصريحات تلفزيونية أن الجهاز الفني لفريق المقاولون يرى وجود بعض الأخطاء وسيعمل على إصلاحها خلال الفترة القادمة، مرجعاً سبب تراجع المستوى إلى أن هناك لاعبين رحلوا عن المقاولون مثل لويس إدوارد وعمر فايد وجون أوكلي.