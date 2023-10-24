«ناد كبير وأستمتع بمشاهدته».. إنفانتينو يتغزل في الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

تغزل السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في النادي الأهلي، مؤكدا أنه يستمتع بمشاهدته.

وكان إنفانتينو قد شاهد الأهلي وهو يخوض المباراة الافتتاحية من دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم، والتي تعادل فيها خارج ملعبه مع سيمبا التنزاني بنتيجة 2-2، في ذهاب الدور ربع النهائي، يوم الجمعة الماضي.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة الإياب من ربع نهائي البطولة التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تحت رعاية الاتحاد الدولي، وذلك يوم غد الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي.

وقبل ساعات من المباراة، نشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" تصريحات لإنفانتينو وهو يمتدح الفريق الأحمر.

وقال رئيس الاتحاد الدولي في هذا الصدد: "بالتأكيد الأهلي نادٍ كبير جدا في مصر وأفريقيا، لقد تأهل إلى كأس العالم للأندية عدة مرات".

وكان الأهلي قد شارك في بطولة كأس العالم للأندية 8 مرات من قبل، كثاني أكثر الفرق مشاركة في البطولة، خلف أوكلاند سيتي النيوزيلندي الذي شارك 10 مرات.

وتابع إنفانتينو: "الأهلي لديه تقاليد رائعة ولاعبون عظماء، دائما أستمتع بمشاهدة الأهلي لأنه يقدم كرة قدم رائعة".

واختتم رئيس "الفيفا": "استمروا على هذا النحو، مصر بلد عظيم، وكذلك في كرة القدم، وهي قريبة من قلبي ومن قلوبنا جميعا".

يشار إلى أن الأهلي سيشارك في مونديال الأندية للمرة التاسعة، خلال النسخة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية نهاية العام الجاري، سعيا لتخطي أفضل إنجازاته، بالحصول على المركز الثالث 3 مرات.