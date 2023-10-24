الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كايزر

برز اسم مدرب الجزيرة السابق، الهولندي، مارسيل كايزر، على طاولة شركة كرة القدم في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين ليكون الخيار الأول بديلاً للمدرب الأجنبي الحالي، الذي تتجه النية لإقالته مع أول خسارة للفريق في بطولة الدوري.

محترف

دفع نادٍ كبير في لعبة جماعية ضريبة تأخر التعاقد مع محترف أجنبي ثانٍ، إذ إن الفريق يعاني نقصاً في مقاعد البدلاء أثر سلباً على نتائجه في بطولة الدوري، على الرغم من أن المحترف الأجنبي الأول يتصدر حالياً قائمة هدافي الدوري.

ندم

كشف مدرب غادر دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي عن ندمه على عدم تجديد عقده مع فريقه السابق، مشيراً إلى أنه لم يطلب زيادة كبيرة في عقده، بينما في الوقت نفسه أكد أنه اكتشف أنه كان من الأفضل استمراره حتى في حال حصوله على الراتب نفسه.