الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال آسيا
العين - الفيحاء 20:00
النصر السعودي - الدحيل القطري 22:00
دوري أبطال إفريقيا
الأهلي - سيمبا 18:00
صن داونز - بيترو أتلتيكو 21:00
جالطة سراي - بايرن ميونيخ 20:45
إنتر ميلان - ريد بول سالزبورج 20:45
مانشستر يونايتد - كوبنهاجن 23:00
سبورتينغ براغا - ريال مدريد 23:00
إشبيلية - أرسنال 23:00
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