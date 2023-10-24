اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال آسيا

العين - الفيحاء 20:00

النصر السعودي - الدحيل القطري 22:00

دوري أبطال إفريقيا

الأهلي - سيمبا 18:00

صن داونز - بيترو أتلتيكو 21:00

جالطة سراي - بايرن ميونيخ 20:45

إنتر ميلان - ريد بول سالزبورج 20:45

مانشستر يونايتد - كوبنهاجن 23:00

سبورتينغ براغا - 23:00

إشبيلية - أرسنال 23:00

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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