الامارات | شراكة بين «الحبتور للبولو» ونادي كرة أيرلندي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الحبتور للبولو ونظيره الإيرلندي لكرة القدم عن شراكة لمدة خمس سنوات يوفر من خلالها الأول ملعباً رسمياً من الطراز العالمي.

وقال النادي في بيان صحافي أمس إن «الشراكة ترمز إلى دمج الشغف بكرة القدم والالتزام بتعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع، وسيقوم منتجع الحبتور للبولو بتوسيع خدماته لتشمل نادي كرة القدم الأيرلندي». من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور محمد الحبتور في المؤتمر الصحافي: «تجسد هذه الشراكة التزامنا بتعزيز نمط حياة صحي، ونحن على ثقة من أننا سنخلق لحظات لا تنسى لعشاق كرة القدم، من خلال توحيد الجهود مع نادي كرة القدم الأيرلندي».