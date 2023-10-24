الامارات | «أبيض الشاطئية» يُشارك في بطولة نيوم الدولية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية، أمس، إلى السعودية، للمشاركة في بطولة نيوم الدولية الودية التي ستُقام خلال الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر الجاري بمشاركة ثمانية منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، حيث يلعب الأبيض في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات البرازيل وإسبانيا وتركيا، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية واليابان وألمانيا وإنجلترا.

واختار مدرب المنتخب الوطني، البرازيلي فيكتور، 12 لاعباً للمشاركة في هذه البطولة، هم: محمد الجسمي، حميد جمال، وليد محمدي، أحمد بشر، وليد بشر، علي محمدي، عباس علي، هيثم الكعبي، راشد عيد، عبدالله عباس، عبدالله دهقاني، كمال علي.

ويبدأ المنتخب مشوراه في البطولة بمواجهة منتخب إسبانيا يوم غدٍ، فيما يواجه منتخب البرازيل يوم 26 أكتوبر على أن يواجه منتخب تركيا يوم 27 في ختام مرحلة المجموعات.

وتأتي هذه المشاركة في إطار استعدادات منتخبنا لنهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية التي ستستضيفها الدولة في شهر فبراير المقبل.