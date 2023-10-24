الامارات | قطار العروبة يتعثر في «المحطة السادسة».. ورقم غير مسبوق لـ «يونايتد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقفت انتصارات العروبة عند الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بعدما استمرت لخمس مباريات على التوالي، وذلك بإيعاز من مدرب دبا الفجيرة، الصربي زوران بوبوفيتش الذي فرض التعادل على خصمه من دون أهداف، على الرغم من أنها المباراة الأولى التي يقود فيها الفريق خلفاً للمدرب الوطني حسن العبدولي، إذ كان «النواخذة» قريبين من الفوز لولا إضاعة ضربة جزاء.

وأسفرت نتائج بقية مباريات الجولة عن فوز يونايتد على سيتي 6-2، والذيد على التعاون 3-1، والظفرة على مصفوت 3-2، والجزيرة الحمراء على مسافي 2-صفر، ودبا الحصن على الحمرية 1-صفر، وغلف يونايتد على الرمس 2-1، وتعادل الفجيرة مع غلف اف سي 1-1.

وأصبح نادي يونايتد أول فريق من فرق الشركات والمؤسسات يتمكن من دخول المربع الذهبي منذ السماح بمشاركتها قبل ثلاثة مواسم في دوري الدرجة الأولى باحتلاله المركز الرابع في الترتيب، وذلك بعد فوزه الكبير على فريق سيتي بستة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي شهدت تسجيل ثمانية أهداف.

وفي مشهد كروي جديد أنهى فريق الذيد نظافة شباك نادي التعاون التي استمرت 450 دقيقة، بعد أن اهتزت ثلاث مرات بعد فوز الذيد 3-1.

ويُعد فريق مصفوت أفضل فريق خاسر بعد أن قدم أداء فنياً مميزاً في المباراة التي خسرها أمام الظفرة بثلاثة أهداف لهدفين، بعد تميز حارس الظفرة سعيد المسماري بثلاث تصديات مميزة.

الأبرز في الجولة السادسة

1- سعيد المسماري (الظفرة) أفضل حارس مرمى: تمكّن من التصدي لثلاث هجمات خطرة (انفرادات)، ما أسهم في تحقيق فريقه الفوز.

2- الفرنسي جون لوفيل (يونايتد اف سي) أفضل مدرب أجنبي: نجح في تحقيق أكبر نتيجة فوز على فريق سيتي 6-2، وتقديم فريقه لحلول رياضية مميزة.

3- جمال الحساني (الذيد) أفضل مدرب مواطن: ألحق فريقه أول هزيمة بمضيفه التعاون ونقل فريقه لمركز أفضل في الترتيب.

4- مهند خميس (العروبة) أفضل لاعب مواطن: لدوره البارز في مباراة فريقه مع دبا الفجيرة وصناعته لهجمات عدة والحد من خطورة هجوم المنافس.

5- البرازيلي جلمار دي سيلفا (دبا الحصن) أفضل لاعب أجنبي: قدم أداء فنياً لافتاً وسجل هدفاً حاسماً قاد فريقه للمركز الثالث.

• بوبوفيتش فرض التعادل على العروبة، رغم أنه يخوض المباراة الأولى مع دبا الفجيرة خلفاً للعبدولي.