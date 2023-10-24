الامارات | فوز القبيسي بسباق أكاديمية الفورمولا1 في أميركا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت السائقة الإماراتية حمدة القبيسي بالسباق الثاني من الجولة السابعة لسباق أكاديمية الفورمولا1 المقام في أوستن، تكساس في الولايات المتحدة.

يذكر أن حمدة القبيسي (21 سنة) بدأت مسيرتها في السباقات من خلال عالم الكاريتنغ في 2017، واحتلت المركز الثالث في بطولة IAME قبل أن تنتقل إلى الفورمولا4 الإيطالية 2019، وبعد مرور عام، فازت بثلاثة سباقات فورمولا4 في الإمارات قبل العودة إلى الفورمولا4 الإيطالية. من جهته، هنأ رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم المتسابقة حمدة القبيسي على فوزها، مسلطاً الضوء على أهمية أكاديمية الفورمولا1 في تدريب وتطوير مهارات المتسابقين الشباب وإعدادهم ليصبحوا أبطال المستقبل.