الامارات | 4 مؤشرات فنية تؤهل كلباء والنصر إلى مراكز متقدمة في الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتل فريقا اتحاد كلباء والنصر مركزين متواضعين على سلم ترتيب دوري «أدنوك» للمحترفين (المركزان الثامن والتاسع)، لكن أرقامهما الفنية قريبة من فرق القمة المنافسة على اللقب، الأمر الذي يقدم مؤشرات تؤهلهما في حال التركيز على تطويرها في الجولات المقبلة، لاحتلال مراكز متقدمة، أبرزها امتلاكهما حلولاً إضافية على صعيد زيارة شباك منافسيهما، وشراكتهما في وصافة أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف من خارج منطقة الجزاء مع فريق العين، بفارق هدف خلف شباب الأهلي المتصدر لهذه الفئة الإحصائية.

وسلطت المؤشرات الفنية، الضوء على مكامن القوة التي يمتلكها النصر، واحتلاله مراكز متقدمة من حيث دقة تسديد لاعبيه، مقارنة بقوة هجومية لاتحاد كلباء بدخوله في شراكة مع بني ياس على المرتبة السادسة من حيث أكثر الأندية تسجيلاً للأهداف، متأخراً بفارق هدف عن شباب الأهلي والوصل والشارقة المتشاركة في المركز الثالث.

ورغم نقاط القوة التي يمتلكها فريقا النصر واتحاد كلباء، إلا أن الإحصاءات الرسمية، قدمت صورة واضحة عن مكامن الضعف التي يجب تلافيها، أبرزها الخلل في المنظومة الدفاعية لـ«النمور» التي كانت وراء تواجدهم في المرتبة الثانية لأكثر الفرق استقبالاً للأهداف بإجمالي 12 هدفاً، خلف عجمان الذي استقبلت شباكه 19 هدافاً، وكانت من ضمن أسباب خروج اتحاد كلباء خاسراً في مباراته الافتتاحية أمام الشارقة (3-4) بعد أن كان متقدماً في النتيجة (3-2) حتى الدقيقة 60، بجانب خسارته الثقيلة أمام الجزيرة برباعية نظيفة في الجولة الثالثة، وآخرها تلقي شباك الفريق ثلاثة أهداف رغم الخروج فائزاً على عجمان بـ(5-3).

وعلى الطرف الآخر، دفع النصر ضريبة غالية لخساراته في الجولات الثلاث الأولى، أمام الجزيرة (1-3)، وبني ياس (2-4)، والشارقة (0-1)، في مؤشر إلى الخلل الدفاعي الذي عاناه «العميد» وتلقي شباكه ثمانية أهداف، واحتلاله المركز السابع كأكثر الأندية استقبالاً للأهداف.

«الإمارات اليوم» ترصد المؤشرات الفنية الخمسة لفريقي اتحاد كلباء والنصر، وتؤهل كليهما لاحتلال مراكز أفضل على سلم ترتيب الدوري، على النحو التالي:

1ـ التسديد على المرمى

نجح لاعبو اتحاد كلباء على مدار الجولات الماضية في تسديد 31 كرة على المرمى، التي وضعتهم في شراكة على صعيد المرتبة الرابعة مع شباب الأهلي، وخلف الوصل الثالث في هذه الفئة بـ(32 تسديدة)، والوحدة الوصيف (36 تسديدة)، والعين المتصدر (38 تسديدة)، فيما جاء النصر في المرتبة السادسة بـ(29 تسديدة).

2ـ دقة التسديد

تفوق النصر من حيث دقة تسديدات لاعبيه البالغة (54.67%) في المرتبة الرابعة على صعيد هذه الفئة الإحصائية على فريق العين صاحب دقة تسديدات تقتصر على (50%)، في فئة يعتليها الجزيرة والوحدة بـ(62%) ومن خلفهما الإمارات بـ(56.67%)، فيما جاء اتحاد كلباء في المرتبة التاسعة بدقة تسديد اقتصرت على (47.6%).

3ـ سجل الأهداف

يتربع العين مع انقضاء الجولات الخمس من عمر الدوري، على صدارة أكثر أندية المحترفين زيارة للشباك، بواقع 14 هدفاً، بفارق هدفين عن الجزيرة في المرتبة الثانية، وثلاثة أهداف عن كل من الشارقة والوصل وشباب الأهلي، ويتواجد اتحاد كلباء في المرتبة السادسة بإجمالي 10 أهداف، مقارنة بمركز تاسع للنصر بإجمالي سبعة أهداف.

4ـ أهداف من خارج المنطقة

كشفت إحصاءات الأهداف المسجلة من خارج منطقة الجزاء عن خطورة فريقي النصر واتحاد كلباء بتسجيل كل منهما هدفين من خارج حدود المنطقة، في شراكة لافتة على صعيد هذه الفئة الإحصائية مع نادي العين، متفوقين بفارق هدف عن كل من الجزيرة والشارقة وبني ياس والإمارات وعجمان.