الامارات | 4 ميداليات لـ«ترايثلون الفجيرة» في الدوحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد لاعبو الترايثلون بنادي الفجيرة للفنون القتالية، أمس، أربع ميداليات ملونة في ختام بطولة أكواثلون ميناء الدوحة الدولية بمشاركة 180 لاعباً ولاعبة.

وجاء الإنجاز بذهبيتين لكل من سيف السماحي على مستوى الخليج في فئة السبرنت (30-39 سنة)، ومحسن آل علي في فئة سبرنت (40-49 سنة)، بينما نال اللاعب محمد عبدالله الميدالية البرونزية على الخليجيين فئة سبرنت (15-19 سنة)، ونال حامد عبدالله برونزية الخليجيين فئة سوبر سبرنت (11-14 سنة).