الامارات | الشارقة ينتزع الصدارة الآسيوية بـ «لمسة برازيلية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع الشارقة صدارة المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا، بعد أن تغلب على ضيفه ناساف الأوزبكي، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس في الشارقة لحساب الجولة الثالثة من المسابقة.

ويدين الملك بهذا الانتصار إلى مهاجمه البرازيلي كايو لوكاس، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة «45+5»، ليرفع الشارقة رصيده إلى النقطة السابعة، ويقترب بنسبة كبيرة من تخطي مرحلة المجموعات، فيما تراجع ناساف للمركز الثاني بعدما تجمد رصيده عند ست نقاط.

وشهدت المباراة إهدار فريق ناساف ركلة جزاء احتسبت في الدقيقة 10 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، إذ تصدى الحارس عادل الحوسني لتسديدة عزيز امانوف. واضطر الشارقة للعب بـ10 لاعبين بعد طرد اللاعب ماجد حسن (90+3).

وتباين أداء الشارقة على مدار شوطي المباراة، إذ يؤخذ عليه تباعد خطوطه مع ضربة البداية والبطء الشديد في التحضير وبناء الهجمات، ما منح الفريق الضيف الأفضلية بعض الشيء. وانتظر الجميع ردة فعل قوية من الشارقة، إلا أن التهديد الحقيقي لأصحاب الأرض جاء مع الدقيقة 38 من تسديدة مارينغا، والتي أطلقها من خارج الصندوق وأبعدها الحارس، عبدالواحد نعماتوف بأطراف أصابعه إلى ضربة ركنية.

واستغل كايو خطأ من لاعب الوسط نارزولاييف في إبعاد كرة عرضيه لعبها خالد الظنحاني، واستغلها اللاعب البرازيلي بمهارة عالية وسدد من زاوية صعبة استقرت على يسار الحارس.

وفي الشوط الثاني ضغط فريق ناساف من الأطراف، وأهدر البديل عزيز بك امانوف ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.